Des duels qui promettent

La première ronde étant maintenant chose du passé, l’étau se resserre pour les équipes toujours en vie en finales de division. Et les choix deviennent de plus en plus déchirants pour les experts du Pool national de hockey (PNH).

À commencer par la série opposant les Jets de Winnipeg aux Predators de Nashville. Aucun consensus ne se dégage de cette confrontation de la division Centrale, deux équipes qui n’ont terminé qu’à trois points l’une de l’autre (117 pour Nashville ; 114 pour Winnipeg). Une victoire en six matchs pour les représentants du Manitoba est le choix le plus populaire, à 2394 reprises, parmi les participants du PNH.

Le confrère Mathieu Boulay est l’un des rares à avoir opté pour le défenseur Dustin Byfuglien, des Jets, tout en misant sur un gain en sept rencontres par la bande de P.K. Subban.

« Il va être plus productif que n’importe quel autre joueur de Nashville parmi les choix disponibles. Il est en mission, et en séries, c’est le genre de match qui l’avantage. Il va faire des dommages. Cela dit, je ne pense pas que les Jets aillent le dernier mot et ce n’est pas juste Byfuglien qui va dicter l’allure de la série, mais il sera l’un des acteurs principaux », a expliqué le journaliste sportif du Journal de Montréal.

Autre série qui embête bien des observateurs et des amateurs, celle entre les surprenants Golden Knights de Vegas et les Sharks de San Jose. Boulay donne sa bénédiction à la formation californienne – en 6 matchs – et à Logan Couture, levant le nez sur Jonathan Marchessault et James Neal !

« On dirait que je n’y crois pas pour Vegas, mais j’aime les regarder jouer. Je sais que Couture est un gars de séries. Cela dit, s’il ne fonctionne pas, les Sharks sont dans le trouble, et pour Vegas, comme tout le monde produit, ça devient dur à faire un choix », a analysé le scribe.

Crosby avant Ovechkin

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a encore la faveur populaire alors que près de 4700 participants ont opté pour lui, bien loin devant les quelque 1426 personnes s’étant plutôt rangées derrière son éternel rival Alexander Ovechkin. Boulay n’échappe pas à la tendance : Crosby et les Penguins en 6 ! Les deux joueurs ont cependant récolté deux points chacun dans la victoire des Penguins, jeudi soir.

« Le gagnant de Tampa Bay/Boston va arrêter les Penguins ! Les Penguins vont démontrer des faiblesses que l’on n’a pas vues ces dernières années, mais Crosby, c’est un leader hors pair et c’est rare qu’il ne réponde pas présent. »

10premiers au classement général

1 Steeve Lachance 99 pts 2 Louis-Marie Pelletier 99 pts 3 Gabriel Gionest 98 pts 4 Annie Whitthom 97 pts 5 Gervais Martel 97 pts 6 Jerome Hayma 97 pts 7 Yves Roy 96 pts 8 Léonie Marcotte 95 pts 9 Yvan Turcotte 95 pts 10 Simon Cuillerier 95 pts

6 premiers au classement experts