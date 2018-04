Des Simone à la taverne

Anne-Élisabeth Bossé aura un nouvel amoureux à l’écran. Rémi-Pierre Paquin s’est joint à la distribution de l’émission Les Simone où il tentera de charmer le personnage de Maxim Lapierre au cours de la prochaine saison.

« C’est un nouveau personnage dans la saison prochaine. C’est un père monoparental, de banlieue... C’est cool, car Anne-Élisabeth est mon amie depuis des années. Les tournages se passent super bien », a relaté le comédien, rencontré au dévoilement de la programmation du Rideau Vert, mardi dernier.

Cet été, entre ses tournages dans les séries Les Simone et Les Pays d’en haut, Rémi-Pierre Paquin sera aussi occupé, mais cette fois en tant qu’homme d’affaires. Une deuxième succursale de sa taverne irlandaise Le Trèfle ouvrira bientôt ses portes à Verdun.

« On aimerait aussi ouvrir à Limoilou à Québec. Je viens d’une famille entrepreneure et le côté bar et resto m’a toujours intéressé », explique-t-il.