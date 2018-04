Deux anciens de La Voix sur son nouvel album

Subjugué par la prestation qu’elle a offerte sur la version démo de sa chanson La guerre a perdu, Éric Lapointe a non seulement demandé à Noémie Lafortune de chanter la pièce en duo avec lui, sur son nouvel album, mais il lui a également proposé de se joindre à sa tournée.

Cette révélation inattendue, le chanteur dit l’avoir eue quelques jours après avoir éliminé la candidate qui compétitionnait au sein de son équipe, dans le cadre de la présente saison de La Voix.

« J’avais vu qu’elle avait du talent à La Voix, mais en studio, elle nous a complètement jetés par terre », nous a-t-il révélé lors d’une entrevue publiée dans notre section Weekend.

« Je lui ai parlé récemment et en plus d’être sur mon album, elle va faire toute la tournée avec moi, a-t-il poursuivi. Elle a un talent extraordinaire. Je suis sûr qu’elle va beaucoup apporter à mon show. »

Travis Cormier

Sur Délivrance, son huitième album, Éric Lapointe interprète également un duo avec Travis Cormier (La bête), grand finaliste de son équipe lors la quatrième saison de La Voix.

« Travis fait partie de la famille », a-t-il indiqué au sujet du jeune homme qui vit chez lui depuis son arrivée à Montréal, il y a plus de deux ans.

« C’est comme si j’avais un ado à la maison. Ma famille l’a adopté. Mon équipe et mes amis aussi. Je l’appelle même fiston. »

Investi et passionné, le coach entretient également de bons liens avec d’autres ex de La Voix, dont Ludovick Bourgeois et Valérie Lahaie. Cette dernière enseigne même le piano à ses enfants.

« Ce n’est pas juste pour le show, on s’attache aux artistes (...) Je les trouve inspirants. Ils ont faim, ils ont le feu sacré. Dans notre métier, il y a toujours le danger que ça devienne une job. Eux, en tout cas, ils te le rappellent, qu’il n’y a jamais rien d’acquis et qu’il y en a d’autres qui poussent en arrière. »