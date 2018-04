Deux pilotes de F1 font la course en Lada Niva

En vue du Grand Prix de Bakou qui se déroulera le dimanche 29 avril prochain, l’écurie Aston Martin Red Bull a réalisé un stunt bien rigolo.

En effet, Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont été conviés à une course contre deux pilotes locaux. Chacun des duos était à bord d’un Lada Niva.

Décoré aux couleurs de Red Bull, le Niva des pilotes de Formule 1 porte l’inscription «My other car is an RB14» (Mon autre voiture est une RB14). Beau clin d’œil!

On se doute que tout était scripté, mais il est quand même drôle de voir les deux as du volant se faire piéger par le pilote et le copilote du Lada Niva blanc.

Les mauvaises langues diront que cette capsule est plus excitante que la Formule 1 elle-même.

Après trois Grand Prix, Daniel Ricciardo et Max Verstappen se classent respectivement au quatrième et huitième rang du classement des pilotes.