En deuil de sa fille, elle veut sensibiliser au don d’organes

Maélie, 6 ans, que Le Journal avait suivie pendant qu’elle attendait un nouveau cœur, est décédée des suites des complications de l’opération. Sa mère entend poursuivre le combat en sa mémoire et sensibiliser la population à l’importance du don d’organes.

« Si elle pouvait m’entendre, elle voudrait qu’on continue », laisse tomber Caroline Alfaro-Fortier d’un ton déterminé.

La mère a accepté de raconter son histoire dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui commençait dimanche dernier. Elle veut encourager les familles qui attendent une transplantation.

« Ce n’est pas parce que ça n’a pas marché pour ma fille que ça ne fonctionne pas pour les autres », dit-elle en parlant des histoires « dignes de films » qu’elle entend dans les évènements auxquels elle prend part.

Plus les Québécois seront nombreux à signer pour le don d’organes, plus les chances que les histoires comme celle de Maélie se terminent de belle façon, affirme-t-elle.

Enfin un cœur

La jeune fille est décédée près d’un an après son admission à l’hôpital. Son seul espoir de survie était de recevoir le cœur d’un enfant de moins de 13 ans. Elle l’aura finalement eu, vers la fin février.

Sauf que la joie que Caroline Alfaro-Fortier espérait ressentir au moment de l’appel tant attendu s’est vite transformée en inquiétude. « Une transplantation cardiaque, ce n’est pas une pilule magique », rappelle tristement la mère.

Et le pire scénario s’est concrétisé. À son arrivée à l’hôpital le lendemain de l’opération, Maélie luttait pour sa vie, plongé dans un coma artificiel. Son petit corps acceptait difficilement ce nouvel organe.

Sa mère ne l’a revue éveillée qu’un bref instant, le temps de lui dire : « tu l’as enfin ton cœur, Maélie. » Elle n’a pas pu lui faire de véritables adieux. Une semaine plus tard, elle et son conjoint ont dû se résigner à la laisser partir, sachant que sa situation ne pouvait que s’empirer.

Pas moins de 300 personnes ont assisté à ses funérailles, raconte Mme Alfaro-Fortier, dont plusieurs membres du personnel de Sainte-Justine qui avaient appris à la connaître pendant ces longs mois d’attente.

Cette vague de sympathie lui donne aujourd’hui le courage de pousser pour la cause du don d’organes, dit-elle, malgré les semaines de doute et de désespoir qu’elle a traversées.

« Malgré le fait que nous n’avons pas eu une fin heureuse, nous avons découvert une cause qui nous tient à cœur. Beaucoup d’enfants ont besoin de nous et nous devons lutter pour eux et pour leurs parents qui en ont grandement besoin. »

Le Québec peut faire encore mieux

Le bilan des dons d’organes s’améliore d’année en année au Québec, mais la province a encore du chemin à faire pour atteindre son plein potentiel, rappellent des experts.

Ce sont 182 personnes qui ont donné leurs organes l’an dernier au Québec, soit l’équivalent d’un peu moins de 22 donneurs par tranche d’un million d’habitants.

Ce record dissimule toutefois le fait que la province est encore loin de son potentiel maximal, qui serait d’une quarantaine de donneurs par années, selon le docteur Pierre Marsolais.

Anxiété

« Oui on s’améliore, mais on se contente de trop peu. On n’est pas à la hauteur, mais pas du tout », lâche ce spécialiste de la transplantation, rappelant que l’Espagne peut se vanter d’avoir environ 45 donneurs par millions d’habitants chaque année.

Il croit que les médecins ont leur part de responsabilité.

« C’est une source d’anxiété pour certains professionnels de devoir annoncer le décès d’un proche à la famille puis de tout de suite emboîter le pas avec le don d’organes », regrette celui qui a lancé sa propre fondation, la Mission du Dr Marsolais.

Jamais trop vieux

Mais la population doit aussi être sensibilisée, entre autres, à l’importance de faire connaître à leurs proches leurs dernières volontés en cas d’accident soudain, explique le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu.

Seulement 4 Québécois sur 10 ont signé le registre de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou celui de la Chambre des notaires du Québec, regrette M. Beaulieu. Il ajoute que plusieurs mythes qui ont les reins solides doivent aussi être combattus.

« Encore trop de personnes pensent que passé un certain âge, leurs organes ne sont plus bons sauf que ce n’est pas le cas », déplore-t-il en donnant pour exemple un homme de 88 ans qui a fait don de son foie à une femme qui a eu trois enfants par la suite.

Nombre de personnes sur la liste d’attentes au Québec

2017 : 786

2013 : 1047

2009 : 1202

Nombre de donneurs pour 1 million d’habitants* :

Québec : 22,15

États-Unis : 31,4

Espagne : 46,9

* Au Québec et au Canada, le taux n’inclut donc pas les donneurs annulés en cours de processus de don.

Source : Transplant Québec