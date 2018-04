GARNEAU, Rita Defoy



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 24 avril 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Rita Defoy, épouse de M. Carol Garneau. Elle demeurait à L'Ange- Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Martin (Marie-Josée Minguy) et Richard (Mylène Jobin); ses petits-enfants: Alexandre (Sarahmaude Verreault), Laurence et Marie-Sara; ses frères et ses sœurs: Louisette (feu André Ferland), André (Rachel St-Onge), Céline (Rosaire Bédard) et Réjean (Denise Drolet); sa belle-sœur Lisette Lachance (feu Michel Defoy), ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Garneau: Michel (Johanne St-Laurent), Sylvain (Sylvie Belhumeur), Serge (Sylvie Daigle), Sylvie, Denise Dionne (feu Gilles Garneau), Jean-Guy Asselin (feu Diane Garneau), Jean-Pierre Métivier (feu France Garneau) et Gilles Boivin (feu Claudette Garneau); son filleul Jean Defoy, sa grande amie Réjeanne Paré Garneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré et le SAD Mont-D'Youville pour les bons soins prodigués avec amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au (418) 827-5773 poste 2802.