Félix-Antoine Tremblay dit NON au «beach body» pour les meilleures raisons

En vue de la saison estivale, les salles de gym débordent actuellement de personnes motivées en quête du corps parfait pour l’été.

Avec les nombreux selfies «en mode beach body» qui regorgent sur Instagram présentement, il est difficile de ne pas plier sous la pression d’avoir un physique quasi parfait.

Mais cette année, le comédien Félix-Antoine Tremblay refuse catégoriquement d’adhérer à ce mouvement et porte une opinion ferme sur le sujet.

Une publication partagée par Félix-Antoine Tremblay (@phoenixantoine) le 11 Sept. 2017 à 9 :59 PDT

La tête d’affiche de l’émission Le Chalet s’est confiée dans une récente publication Instagram que pendant un moment, il était angoissé en voyant l’été s’approcher à grands pas.

«Je me pensais bien au-dessus de toutes ces occasions-là que j’ai de me regarder dans le miroir et de me questionner sur mon corps. (Il faut dire que je suis comme tout le monde hein; moi aussi des fois j’aimerais ça avoir des abdos, pas plus fous qu’un autre). Mais là, je me suis surpris à me dire: moi mon corps, est-il prêt pour l’été?», a-t-il partagé à ses abonnés.

Une publication partagée par Félix-Antoine Tremblay (@phoenixantoine) le 29 Mars 2017 à 10 :32 PDT

Félix-Antoine mentionne qu’il faut être tout de même soucieux d’avoir une vie saine et de faire attention à sa santé :

«C’est vrai que c’est important de prendre soin de soi; bien manger, s’entraîner même, mais de façon équilibrée. Cette année je me suis fait peur. J’ai eu peur parce que je veux être en forme pour les mauvaises raisons, pis ce n’est pas la première fois. Pouvoir enfin me dire que je serai enfin bien en chest cet été, pas gêné, même assis sur ma serviette (D’habitude, je reste debout. Ça aide).»

Une publication partagée par Félix-Antoine Tremblay (@phoenixantoine) le 25 Avril 2018 à 1 :53 PDT

Malgré l'angoisse qui l’habitait, le comédien a souhaité passer un message de body-positivity :

«Ça c’est ma shape sur ma pic de gym en ce 25 avril 2018 et ça risque d’être le même le 27 juillet 2018 si on se croise sur la plage. Tout ça pour dire que fuck off. Personne n’est à l’abri de se comparer. Aujourd’hui j’ai pratiqué un sport que j’aime et qui fait que je me sens bien. Pis mon 'beach body' (comme il est là là) y’est prêt en maudit pour l’été, pis moi aussi. Merci.»

Tellement inspirant!

