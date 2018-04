Gagner le gros lot à la loterie

NASHVILLE | Kevin Cheveldayoff attendait le début de l’entraînement des Jets assis seul dans la section 109 du Bridgestone Arena. C’était le calme avant le début de la tempête où les deux meilleures équipes de la LNH s’affronteront au deuxième tour des séries.

Même s’il se retrouvait à quelques heures seulement du premier match contre les Predators, Cheveldayoff a accepté avec plaisir de replonger dans un souvenir pas trop lointain. Le 30 avril 2016, le directeur général des Jets était dans les bureaux de Hockey Night in Canada à Toronto. Il était l’un des 14 DG de la LNH sur place pour le dévoilement des gagnants des trois différentes loteries en vue du repêchage.

Il y avait deux phénomènes à ce repêchage : Auston Matthews et Patrik Laine. Les Jets, qui avaient terminé au 25e rang, avaient seulement 7,5 % des chances de remporter le premier choix et 7,8 % des chances d’obtenir le deuxième.

« Tu ne veux jamais placer tes espoirs sur une loterie, mais ce fut un coup du destin fabuleux pour les Jets de gagner le deuxième choix, a dit Cheveldayoff en entrevue au Journal de Montréal. Nous savions que nous allions repêcher un joueur d’impact. Laine a changé le visage des Jets très rapidement. Il vient juste de célébrer ses 20 ans et il a déjà une saison de 30 buts [36] et une autre de 40 [44] derrière la cravate. »

Photo d'archives

« Patrik est un joueur spécial, a-t-il poursuivi. Il a embrassé l’aventure à Winnipeg, il porte fièrement ce logo. Il a contribué à une relance rapide de notre équipe. Mais nous avions aussi fait de très bons choix les années précédentes. Il est un immense morceau de notre casse-tête, mais il n’est pas le seul. »

Zéro contrôle

Le DG des Jets a une bonne idée des sentiments qui envahiront Marc Bergevin quand il se présentera à Toronto pour le dévoilement des gagnants des trois loteries. Sur papier, le Canadien aura 9,5 % des chances de sortir avec le premier choix, ce qui permettrait à l’équipe de mettre la main sur le défenseur Rasmus Dahlin.

« Idéalement, tu ne souhaites pas vivre cette journée puisque ça signifie que ton équipe n’a pas participé aux séries, a rappelé Cheveldayoff. Dans la vie, tu ne deviens pas riche en te basant uniquement sur le tirage de la 6/49. Ce n’est pas la meilleure des stratégies, tes chances de gagner restent minces. »

« Mais, quand j’ai compris que nous nous retrouvions parmi les trois équipes gagnantes, j’étais vraiment heureux, a-t-il poursuivi. J’imagine que Berg [Bergevin] ressentira une certaine nervosité, mais il n’a aucun contrôle sur le résultat. Tu peux juste patienter et prier pour un peu de chance ! »

Pour le repêchage de 2018, il n’y a toutefois pas deux prodiges comme en 2016. Après Dahlin, les Andreï Svechnikov, Filip Zadina et Brady Tkachuk sont de très beaux espoirs, mais ils n’ont pas le lustre d’un Laine.

L’importance du repêchage

Les Jets ont joué de chance en 2016, mais ils frappent pour une excellente moyenne au bâton avec leur choix de premier tour depuis le retour de l’équipe à Winnipeg en 2011. Cheveldayoff, l’unique DG des Jets 2.0, a eu le bonheur de réclamer les Mark Scheifele (2011), Jacob Trouba (2012), Josh Morrissey (2013), Nikolaj Ehlers (2014), Kyle Connor (2015) et Jack Roslovic (2015).

« Le repêchage est le seul endroit où les 31 équipes de la LNH se battent à armes égales, a mentionné l’homme de 48 ans originaire de la Saskatchewan. En théorie, tu as sept choix et c’est à toi de bien t’en servir. Ce n’est pas comme le marché des joueurs autonomes, où il y a un paquet de facteurs différents. Tu n’as pas à calculer le pourcentage de taxes pour attirer un joueur ou non. Nous avons fait un travail colossal avec le repêchage au cours des sept dernières années pour construire une très bonne équipe. »

La patience avec les choix

Depuis le retour des Jets à Winnipeg, un seul homme a occupé le siège de directeur général. Kevin Cheveldayoff joue ce rôle depuis son embauche, le 8 juin 2011, soit huit jours après l’annonce du déménagement des Thrashers d’Atlanta pour la capitale du Manitoba.

Cheveldayoff, un ancien choix de premier tour des Islanders de New York au repêchage de 1988, n’a jamais joué une seule rencontre dans la LNH. L’ancien défenseur a toutefois compris comme DG qu’il devait miser sur de bons repêchages pour construire une équipe gagnante.

Le repêchage représente une science inexacte pour reprendre le bon vieux cliché. Mais avec les Jets, le mot inexact ne revient pas trop souvent. Depuis 2011, ils ont fait le plein de jeunes joueurs talentueux avec les Mark Scheifele, Jacob Trouba, Josh Morrissey, Nikolaj Ehlers et Patrik Laine notamment.

« Oui, il faut faire de bons choix, mais la patience représente également une clé, a-t-il précisé. Les gens ne peuvent pas faire l’erreur de sous-estimer le temps que ça prend pour développer un joueur. Ce n’est jamais la même chose. Les joueurs qui font le saut dans la LNH à 18 ans et qui réussissent à avoir un impact restent très rares. »

« La plus grande erreur est de bousculer un espoir et de lui faire une place dans la LNH même s’il n’est pas encore prêt, a-t-il enchaîné. Dans une ville canadienne, les partisans n’ont pas toujours une grande patience. Quand un choix de premier tour n’est pas encore avec l’équipe à 20 ans, on commencera à dire qu’il est une déception ou une erreur. Parfois, c’est à 22 ans qu’un joueur atteindra sa maturité et son potentiel pour s’établir comme un bon joueur. Je préfère ouvrir les portes de mon équipe à un joueur à 22 ans et qu’il joue dix bonnes saisons plutôt que de faire confiance à un jeune de 18 ans et de le voir sortir de la LNH à 23 ans. »