Guide télé du printemps

TVA mise sur Ninja Warrior – le parcours ultime (19 h), une télé­réalité américaine dans laquelle des hommes et femmes particulièrement en forme doivent faire une course à obstacles particulièrement ardue. MOI ET CIE présente la deuxième saison de Face à la rue (21 h), une série documentaire sur l’itinérance avec Jean-Marie Lapointe. À compter du 22 mai, AddikTV présentera La pécheresse (The Sinner) (21 h), une série de meurtre et mystère du réseau USA Network, saluée aux Golden Globes, avec Jessica Biel.