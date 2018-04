Industries Lassonde met la main sur une entreprise du Michigan

ROUGEMONT – Le producteur de jus et de boissons Industries Lassonde, de Rougemont, en Montérégie, vient de conclure une entente pour mettre la main sur l’entreprise américaine Old Orchard Brands pour 146 millions de dollars US.

L’entreprise a expliqué que la transaction cadrait avec sa stratégie de croissance, en plus d’améliorer sa position dans le marché américain.

«L’ajout de la marque Old Orchard à notre portefeuille nous permettra de consolider notre présence dans les produits de marque nationale aux États-Unis», a précisé vendredi dans un communiqué le président du conseil et chef de la direction d’Industries Lassonde, Pierre-Paul Lassonde.

Lassonde fera cette acquisition grâce à une facilité de crédit de 146 millions de dollars US.

Fondée en 1985, Old Orchard est une entreprise familiale de jus et de boissons de fruits basée à Sparta, au Michigan. Elle emploie près de 100 personnes.

«Je suis heureux que nous soyons arrivés à une entente avec Lassonde. C’est la combinaison parfaite de deux entreprises ayant une longue histoire de succès dans l'industrie du jus», a souligné Mark Saur, président et chef de la direction de la compagnie américaine.

Dans le cadre de la transaction, qui devra être approuvée par les autorités réglementaires, Lassonde s’est engagée à acquérir l’immeuble (usine et terrain) au prix de 4 millions de dollars US, sous certaines réserves. De plus, un montant maximum de 10 millions de dollars US pourrait être payé au cours des deux prochaines années en cas d’atteinte de certains objectifs financiers.