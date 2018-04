Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu médaillées d’argent au 3 m synchro

Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont raflé la médaille d’argent à l’épreuve synchronisée au tremplin de 3 m qui était présentée vendredi, à la piscine du Parc olympique de Montréal, dans le cadre des Séries mondiales de plongeon.

Les deux Québécoises ont conclu l’épreuve avec un pointage de 304,83. Les Chinoises Yani Chang et Tingmao Shi ont triomphé grâce à une note cumulative de 313,50. Les Australiennes Esther Qin et Anabelle Smith (295,80 points) ont complété le podium.

Plus tôt en journée, le duo canadien formé par Meaghan Benfeito et Caeli McKay a dû se contenter du quatrième rang à l’épreuve du 10 m synchronisé.

Les Malaisiennes Pandelela Pamg et Jun Hoong Cheong l’ont emporté grâce à un total de 322,74 points pour leurs cinq présences à la tour. Les Nord-Coréennes Mi Rae Kim et Kuk Hyang Kim (321,90 points) ont mérité la médaille d’argent, tandis que les Chinoises Yajie Si et Shan Li (320,82 points) ont obtenu le bronze.

En raison d’un premier plongeon plutôt insatisfaisant, Benfeito et McKay ont conclu avec 293,70 points.