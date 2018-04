La croisière coûtera 1 M$ dit la ministre St-Pierre

QUÉBEC | Une croisière appuyée par Michaëlle Jean coûtera bel et bien 1 million $ à l’OIF, a révélé la ministre Christine St-Pierre, confirmant ainsi les chiffres de notre Bureau d’enquête .

Sur son fil Twitter, l’OIF s’en est pris au Journal en soutenant que le coût était plutôt de 445 000 $. Ce chiffre a été repris également par le mari de M me Jean, Jean-Daniel Lafond, sur sa page Facebook.

Or, à l’étude des crédits du ministère des Relations internationales, dont elle est titulaire, Mme St-Pierre a divulgué la plus récente estimation que l’OIF a communiquée à ses membres.