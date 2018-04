La mot-dite

«Moi, ce qui m’irrite au plus haut point, c’est l’expression au niveau de, employée à toutes les sauces. Cette expression me donne la nausée», nous confie une lectrice, Nicole J. Le terme niveau invite en effet au dérapage quand il se glisse dans la locution au niveau de. Non satisfaite de signifier à la hauteur de et sur la même ligne que, l’expression au niveau de – devenue une dangereuse envahisseuse – se permet de remplacer autant les prépositions à, dans et pour que les locutions sur le plan de, en matière de, au sujet de. Ex. : Il s’est blessé au niveau de la hanche (au lieu de « il s’est blessé à la hanche »). Je me souviens du courriel d’un lecteur qui, tout en réclamant la disparition de cette « mot-dite locution », poussait son attaque jusqu’à réclamer la disparition du mot niveau. Le terme niveau existe et vit bien seul ou autrement. Il signifie valeur de quelque chose, de quelqu’un ; degré atteint dans un domaine... Ce serait pousser l’agacement à un... niveau élevé que d’en bannir l’usage.