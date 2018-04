La timidité est loin d’être irréversible

La lettre de cette jeune personne timide qui vous demandait conseil m’a ramené à mon expérience et donné envie de lui suggérer quelques trucs. Apprendre à mieux respirer par des cours de chant et de gymnastique, et se forcer à aller vers les autres.

Bien dans ma peau

Votre première suggestion me ramène au conseil d’un prof qui nous disait : « Prenez toujours le temps de respirer quand vous êtes face à un obstacle. La réponse à y apporter viendra aisément ».