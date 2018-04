Pour plusieurs, le BBQ est synonyme de viandes rouges et de marinades qui demandent des heures de préparation. En réalité, le grill peut devenir un allié pour tous les repas de la semaine. Avec Simplement BBQ maintenant en librairie, voici des recettes variées présentées par temps de préparation. Un indispensable pour les mordus du BBQ, mais aussi pour tous ceux qui veulent apprivoiser ce type de cuisson.

Des hot-dogs du dimanche avec tout plein de légumes pour les petits et les grands. On choisit de bonnes saucisses, et le tour est joué.

1. Acheter un barbecue qui a assez de BTU (de force de feu) pour vraiment saisir la viande. Il doit aussi être posé sur un socle sécuritaire. S’assurer d’avoir une base stable et plane pour y poser le barbecue.

2. Préchauffer le barbecue au moins 15 à 20 minutes avant d’y cuire les aliments, avec le couvercle fermé pour bien retenir la chaleur. La cuisson à haute température se fait à environ 450 °F (230 °C), la cuisson à température moyenne à 350 °F (180 °C) et la cuisson à basse température à environ 250 °F (120 °C). Une grille de barbecue à la bonne température permet de saisir les aliments : ils ne colleront pas à la grille et resteront tendres à l’intérieur.

4. Faire mariner les aliments avant de les cuire au barbecue est important. Qu’elle soit sèche ou liquide, la marinade apporte des saveurs que vous pouvez contrôler au moyen d’épices, d’herbes, de jus de citron ou de vinaigres. Ces marinades, une fois cuites et réduites, deviennent des sauces alléchantes à utiliser après la cuisson. La marinade sert aussi d’inhibiteur aux éléments carcinogènes qui peuvent se former lors de la cuisson sur le gril.

5. Farcir les poissons et les pièces de viande avec des herbes fraîches apporte une note de fraîcheur et des arômes intéressants aux aliments. Le thym, l’origan et le romarin sont les herbes les plus caractéristiques de la cuisson au barbecue.