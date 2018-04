Le Port de Trois-Rivières conclut Cap sur 2020 et va lancer Cap sur 2030

TROIS-RIVIÈRES – Trois ans avant son échéance, le port de Trois-Rivières vient de conclure la première phase de son ambitieux programme de réaménagement de ses installations appelé Cap sur 2020.

Les autorités ont inauguré le nouveau quai numéro 9, construit face au centre-ville, ce qui parachève son Terminal de marchandises générales.

En tout, Cap sur 2020 aura généré des investissements de 130 millions $ au cours des 10 dernières années grâce notamment à l'appui financier de Québec et d'Ottawa.

«Notre but, en fin de compte, c'est de faire grandir les ports», a déclaré le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

Le Port de Trois-Rivières estime qu'il s'agissait d'un plan dont la réalisation était capitale afin de compenser le déclin de l'industrie forestière.

«Sans ces investissements-là, on serait mort. On n'existerait plus. On ne serait plus là», a lancé franchement le PDG du port, Gaétan Boivin.

En juin prochain, les autorités du port vont lancer la seconde phase, Cap sur 2030, laquelle prévoit notamment une expansion des installations vers l'ouest. Autant Ottawa que Québec s'engagent déjà à offrir un autre soutien financier.

«Pour moi, Cap sur 2030 ça va être une priorité compte tenu de ce qui s'est fait ici au cours des dernières années», a assuré le ministre délégué aux Affaires maritimes du Québec, Jean D'Amour.