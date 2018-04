Le retour de Petru Guelfucci

Il y a six ans, Petru Guelfucci a cru que sa carrière était terminée. Le chanteur corse a subi une hémorragie des cordes vocales qui l’a obligé à mettre sa carrière sur pause.

« J’ai fait le con », a-t-il indiqué, lors d’un entretien, en référence à un jeu traditionnel de son pays, qui a été à l’origine de cette hémorragie.

Ce jeu, connu sous le nom de A Morra, consiste à deviner un nombre, indiqué par les doigts d’un adversaire cachés derrière son dos.

« C’est un jeu où on gueule et on crie comme des malades », a-t-il précisé, lors d’une rencontre de presse dans un restaurant corse de Québec.

Le chanteur derrière l’immense succès Corsica était convaincu qu’il ne serait plus jamais capable de déployer ses cordes vocales. Le médecin qui l’a traité lui a précisé que ce passe-temps était le jeu parfait s’il avait envie de ne plus jamais chanter.

Des traitements qu’il a qualifiés de costauds et les encouragements de son entourage l’ont amené à reprendre sa carrière. « Je commençais à douter de moi. Je ne chantais plus et je ne voulais plus chanter. On me disait que ma voix était toujours là et que je devais faire attention, parce qu’elle est aujourd’hui plus fragile. Le doute s’est éliminé et me voilà », affirme-t-il.

Moment marquant

Petru Guelfucci s’amène au Québec, avec cinq musiciens et son fils Christophe­­­, qui chantera quelques-unes de ses chansons, pour une série de cinq spectacles qui débute vendredi au Centre des arts Juliette-Lassonde à Saint-Hyacinthe.

Un Québec, précise-t-il, qui a une place très importante dans son cœur. « Sans le Québec, il n’y aurait pas eu de succès international. J’aurais eu un succès, disons, à plus petite échelle. Le Québec a été un moment marquant dans ma carrière », a-t-il fait savoir.

Les souvenirs de ses premiers concerts sont encore très présents dans sa mémoire, dont celui du Festival d’été de Québec. Une prestation en soirée suivie d’une autre en début d’après-midi.

« Oui, il y avait Corsica, mais les gens se sont mis à chanter en chœur Canta Incu me. Ça ne m’était même pas arrivé en Corse. C’est ça, la magie. Il s’est passé quelque chose ce soir-là », a-t-il évoqué.

Un nouvel album

Le chanteur, qui ne s’est pas produit au Québec depuis 17 ans, lancera une nouvelle collection de chansons l’hiver prochain. Si mea, son dernier album solo, remonte à 2009.

Le chanteur-apiculteur avoue avoir volontairement levé le pied et ralenti le rythme de ses spectacles. Il s’intéresse à la situation des abeilles et des multinationales de l’agriculture, qui n’ont pas réussi à s’implanter en Corse.

« Ma vie n’a pas changé. Je suis toujours bien dans mon petit village, je donne des cours de chant dans des écoles, j’aide mon fils dans ses activités d’apiculteur, je donne des concerts, j’écris des chansons et je m’occupe de mes deux petites filles, issues d’un mariage récent, que j’ai envie de voir grandir. Je ne suis plus tout jeune, non plus », a-t-il laissé tomber.

Petru Guelfucci est en spectacle le 4 mai, à Saint-Hyacinthe, le 8 mai à la Salle Maurice-O’Bready Sherbrooke, le 10 mai au Palais Montcalm de Québec, le 11 mai au Théâtre de la Ville à Longueuil, le 12 mai à la Maison Symphonique de Montréal et le 14 mai au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières.