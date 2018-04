Le tramway prévu dans l’est de l’emprise d’Hydro à Sainte-Foy

La Ville de Québec veut faire passer son tramway du côté est de l’emprise d’Hydro-Québec, à Sainte-Foy, derrière les maisons situées le long du boulevard Pie-XII.

Au cours des dernières semaines, plusieurs citoyens des rues Senneterre et Pélissier, situées à l’ouest de l’emprise d’Hydro-Québec, se sont inquiétés du passage du futur tramway dans leur cour arrière.

Ils se sont exprimés lors des consultations publiques et au dernier conseil municipal, lors duquel un citoyen, Denis Lemay, a exposé le désarroi de ses voisins. Les maisons seront invendables, selon lui.

«Plusieurs de mes concitoyens ont perdu le sommeil à cause de cette bombe-là qui nous est tombée dessus.» Une page Facebook a été ouverte et une lettre de contestation circule et sera envoyée aux élus. Selon nos informations, certains songent même à mettre leur propriété en vente.

Or, si les plans demeurent les mêmes, le tramway ne circulera pas derrière leurs propriétés. Le Journal est retourné consulter les informations dévoilées lors de la présentation en comité plénier du projet de tramway. Le chef de projet du bureau d’études, Benoît Carrier, a clairement identifié l’axe dans lequel circulera le tramway.

«Dans l’axe de Pie-XII, on n’emprunte pas Pie-XII directement, on va solliciter la section est de l’emprise d’Hydro-Québec à haute tension. Comme c’est le cas pour le REM. On travaille avec les gens d’Hydro-Québec par rapport à ça.»

L’information a été confirmée par la porte-parole de la société d’État, Geneviève Gourde. «C’est le trajet qu’ils ont déposé, en effet, initialement. Et on est en train de faire les analyses pour voir comment ça pourrait se réaliser.»

Baux

Quant aux baux que certains citoyens ont signés pour occuper une partie de l’emprise d’Hydro, Mme Gourde n’était pas en mesure de dire ce qu’il en adviendra quand le tramway prendra la place.

«Il est trop tôt dans le processus pour qu’on puisse confirmer quoi que ce soit par rapport aux baux.»

Elle a expliqué que les ententes conclues avec les citoyens varient d’un cas à l’autre et que ces situations seront analysées à la pièce. Des jardins communautaires sont aussi aménagés sur le tracé prévu par la Ville.