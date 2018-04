Le Venezuela et le Panama rétablissent leurs ambassadeurs et leurs liaisons aériennes

Le Venezuela et le Panama ont convenu jeudi de rétablir leurs ambassadeurs et leurs liaisons aériennes après une crise diplomatique déclenchée par le Panama, ont annoncé jeudi les deux pays.

«Nous avons accepté le retour des ambassadeurs du Panama et du Venezuela (...) et la reprise des liaisons aériennes à compter de demain», a annoncé M. Maduro à la presse à l’issue d’une conversation téléphonique avec son homologue panaméen, Juan Carlos Varela.

Le gouvernement panaméen a pour sa part annoncé dans un communiqué sa décision de «maintenir des relations bilatérales constructives et de ne pas affecter le bien-être» des citoyens.

M. Maduro a par ailleurs annoncé la création d’une commission présidée par les ministres des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, et du Panama, Isabel Saint Malo, dont l’objectif sera de «résoudre les problèmes et les questions non résolues» entre les deux pays.