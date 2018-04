Les pneus gonflés à l’azote, ça vaut la peine?

Depuis quelques années, l’azote semble avoir pris sa place dans les pneus de nos voitures. Mais qu’est-ce que ça fait, au juste, l’azote? Est-ce que c’est vraiment bénéfique pour vos pneus?

En fait, un pneu gonflé à l’azote n’offre pas de performances supérieures au même modèle de pneu gonflé à l’air «normal». Toutefois, avec l’azote, vos pneumatiques seront moins susceptibles de dégonfler.

Et quand on sait que près du quart des voitures au Canada circulent avec au moins un pneu dont la pression est trop basse de 20% ou plus, cette caractéristique prend tout son sens.

Un coût supplémentaire

Gonfler ses pneus à l’azote ne révolutionne donc pas le monde, mais cela peut assurément aider à régler une situation problématique. Toutefois, il y a un coût relié à ça.

Selon CAA-Québec, un garage exigera de 4 à 6$ par pneu gonflé à l’azote. On parle donc d’un total variant de 16 à 20$. Plutôt irritant, quand on sait que le gonflage traditionnel ne coûte rien. En demeurant vigilant et en vérifiant vos pneumatiques à tous les mois, vous pourrez vous épargner cette dépense tout en demeurant au volant d’un véhicule sécuritaire.

Bref, l’azote dans les pneus peut être bénéfique, mais il faut être prêt à payer pour. Et même avec l’azote, il demeure important de continuer à vérifier la pression de ses pneus sur une base régulière.