Loi concernant la lutte contre le tabagisme: le FIRM n'a pas à payer l'amende

SAGUENAY | Le Festival international des rythmes du monde (FIRM) remporte sa bataille devant les tribunaux.

Le FIRM contestait une amende de 681 $, imposée en août 2016, par la police du tabac.

Lors de la 14e édition de l'événement, des inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux avaient surpris deux femmes en train de fumer sur la terrasse VIP du Festival.

Le ministère de la Santé accusait l'organisation du FIRM d'avoir toléré que des personnes fument dans un endroit où c'est interdit.

Le directeur général Robert Hakim refusait de payer. M. Hakim alléguait que son organisation avait tout mis en oeuvre afin de faire respecter les modifications de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, adoptées en mai 2016.

Il a rappelé que des affiches indiquant l’interdiction de fumer étaient présentes et que tous ses employés avaient reçu des directives claires en ce sens.

Amende annulée

Vendredi, le juge Réjean Bédard de la Cour du Québec lui a donné raison en statuant que le Festival international des rythmes du monde n'a pas à payer l'amende. Le tribunal ordonne un arrêt des procédures.

Dans son jugement, le premier magistrat conclut que «le FIRM a agi avec la prudence, les connaissances et les aptitudes dont doit faire preuve un exploitant... et que l'infraction a été commise à son insu et sans consentement».

Le directeur général Robert Hakim est soulagé de la décision qui était, selon lui, attendue par plusieurs dirigeants de festivals à travers la province.

«C'est inestimable comme jugement. Imaginez-vous sur les plaines d'Abraham, par exemple, ou dans le Quartier des spectacles à Montréal. Chaque fois qu'il y a une personne qui s'allume une cigarette, il y aurait une contravention de 800 $ qui apparaîtrait [pour la direction du festival]», a dit M. Hakim.

«Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de s'allumer une cigarette à la seconde près? Non! [...] Il y a des dizaines de milliers de personnes sur le site. On ne peut pas tout contrôler», a-t-il conclu.