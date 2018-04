Maïs en épis, sauce aux avocats

1. Préparer la sauce verte. Dans un robot culinaire, mélanger la chair des avocats, le yogourt, la poudre de chili et le jus d’orange jusqu’à consistance lisse. Déposer dans un bol. Garnir de piments au vinaigre.

3. Peler les épis de maïs sans détacher les feuilles. Retirer les barbes du maïs et replacer les feuilles sur les épis. Déposer les épis dans une grande casserole d’eau froide. Laisser tremper 10 minutes. Égoutter.

Fermer le barbecue et cuire 10 minutes. À l’aide de pinces, retourner les épis de maïs et cuire 10 minutes. Retirer les épis et les peler, en les tenant avec une serviette pour ne pas se brûler.