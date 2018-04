Martin Coiteux ne sera pas candidat aux prochaines élections

L’actuel ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, ne se représentera pas aux prochaines élections.

En plus de ses fonctions à la sécurité publique, il occupe le siège de ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de la région de Montréal.

Il a été président du Conseil du trésor de 2014 à 2016.

Martin Coiteux a été élu député de la circonscription de Nelligan sous la bannière libérale en 2014.

Nombreux départs

Les départs se succèdent au Parti libéral du Québec depuis quelques semaines.

Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires intergouvernementales, et Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions.

Geoffroy Kelley, ministre des Affaires autochtones et Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale, disent être en réflexion quant à leur avenir politique. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, dit lui aussi réfléchir à l’idée de laisser sa place à la relève.