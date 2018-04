Menaces de mort à la communauté musulmane: le «pasteur» demeurera détenu

Le «pasteur» qui a proféré des menaces de mort envers la communauté musulmane à la toute fin des observations sur la peine d’Alexandre Bissonnette va demeurer détenu.



C’est pour assurer la sécurité du public que le juge Christian Boulet a pris cette décision à la suite de l’enquête sur remise en liberté d’Antonio Dion qui a été frappé d’une ordonnance de non-publication.



Rappelons que l’homme de 55 ans a été arrêté mercredi après avoir proféré une menace de «causer la mort ou des lésions corporelles» à la communauté musulmane à un constable spécial du palais de justice.



Depuis le début des observations sur la peine, Dion est venu entendre la cause de Bissonnette chaque jour et il mentionnait avoir connu le jeune homme alors que lui même était en détention.



Par le passé, Dion a fait face à la justice notamment pour des dossiers de fraude et de recel de cartes crédit.



Il sera de retour en Cour le 4 mai prochain.