Mimz Swimwear: la marque de maillots de bain préférée des influenceuses québécoises

Si le bikini «string» fait sensation auprès de nos stars internationales préfs, au Québec, le maillot une-pièce échancrée au niveau des fesses s’annonce le plus convoité chez les influenceuses.

En ce moment, elles s’arrachent toutes celui de la marque québécoise Mimz Swimwear qui souhaite remettre sur la «map» le maillot de bain une-pièce sorti tout droit des années 70.

En plus de mettre de l’avant le style athlétique, la marque a décidé de donner un côté plus sexy au «one piece» en optant pour une version string. Audacieuse!

Pour les plus réservées, Mimz Swimwear offre d’autres options de maillots de bain qui couvrent davantage les fesses.

En ce qui a trait à la fourchette de prix, ils se détaillent tous à 69 $ en ligne.

Le petit plus? Agencé à un short en jeans, ce maillot peut facilement prendre le rôle d’un «bodysuit». Il sera maintenant possible d’avoir un look «flawless» immédiatement en quittant la plage #LaBellaVita.

Voici d’autres influenceuses qui se la coulent douce sur la plage (ou la piscine) avec ce maillot une-pièce sur le dos :

Béatrice Bouchard

Emy-Jade

Mila Taillefer

Laura-Gabriel

