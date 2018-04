On ne reconnaît plus Lady Gaga sur sa dernière photo Instagram

Lady Gaga a partagé une série de photos où elle apparaît presque méconnaissable.

La chanteuse de Bad Romance a revêtu une robe bohème et un maquillage minimaliste qui change énormément de son look plus dramatique habituel. La chanteuse américaine prouve que tous les styles lui vont bien!

Plusieurs mentionnent qu’ils n’ont pas reconnu la chanteuse au premier regard.

Il faut dire que Gaga prend un malin plaisir à changer de style vestimentaire et de mise en beauté au gré de ses envies.

Lady Gaga a par ailleurs récemment célébré le 10e anniversaire de la chanson Just Dance, qui nous a permis de découvrir la chanteuse talentueuse.