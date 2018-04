Patinez en famille pour la bonne cause au Centre Vidéotron ce dimanche 29 avril en prenant part à un vaste patinothon afin de soutenir Jérémy Plourde, un adolescent courageux de 15 ans qui souffre d’un déficit immunitaire et d’une maladie neuromusculaire qui souhaite amasser 100 000 $ pour Opération Enfant Soleil. Ainsi, de 9 h à 17 h, la patinoire sera ouverte à la population pour 7 séances de 50 minutes chacune. Les billets sont en vente au coût de 10 $ sur lecentrevideotron.ca et ticketmaster.ca. Le stationnement sera gratuit toute la journée pour ceux qui présenteront leur billet à l'entrée du stationnement.

«C’est une histoire de famille entre Jérémy et notre organisation. Il s’implique avec les Remparts depuis plus de 10 ans, sa famille a accueilli des joueurs en pension et son frère et sa sœur travaillent au Centre Vidéotron. J’ai accepté sans hésiter la proposition de levée de fonds et toute l’équipe est mobilisée pour soutenir Jérémy dans l’atteinte de son objectif», a mentionné le chef de l’exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement, Martin Tremblay.

En plus de prendre part aux sept séances de patinage, les participants de cette journée pourront rencontrer des joueurs et des anciens des Remparts de Québec, en plus de visiter le Centre Vidéotron.