Ces photos infrarouges du match Penguins-Capitals sont incroyables!

Bruce Bennett, photographe de Getty Images, a trouvé une façon plutôt originale d’immortaliser le premier match de la série opposant les Penguins de Pittsburgh aux Capitals de Washington, jeudi soir.

Il a pris ces clichés avec une caméra infrarouge et le résultat est plutôt impressionnant!

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Ce n’est pas la première fois que Bennett prend ce type de photos. En 2016, il avait utilisé le même procédé lors d’un match opposant les Islanders de New York au Wild du Minnesota. Il avait alors expliqué qu’il expérimentait constamment avec de nouvelles techniques et avait donc eu l'idée de faire ce type de photographies.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Ce photographe œuvre dans le monde du hockey depuis plus de 40 ans. Il a d’ailleurs publié un livre intitulé Hockey’s Greatest Photos: The Bruce Bennett Collection. On y retrouve les 250 plus belles images qu’il ait prises au cours de sa carrière. Il avait dit, à l'occasion de cette publication, que son emploi lui permettait de conjuguer deux passions: le hockey et la photographie.