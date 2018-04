Près de 30 ans d’amour

« La plus grande partie de ma vie, je l’ai passée avec Mario! » s’est exclamée Marie-Claude Barrette, croisée à la soirée caritative de l’ANEB, mardi dernier. L’animatrice partage sa vie avec le commentateur politique Mario Dumont depuis maintenant 28 ans.

Leur secret ? Prendre le temps de se redécouvrir continuellement.

« On est vraiment un vieux couple ! Il faut toujours se redéfinir en tant que couple. On a vécu une grosse année, l’an dernier et les enfants ont maintenant moins besoin de nous. On arrête de penser aux autres et on pense maintenant à nous », révèle-t-elle.

L’animatrice sera bientôt de retour à la barre de l’émission Deux filles le matin pour une 19e saison. Dès l’automne, elle promet une version améliorée du populaire talk-show matinal.

« On va revenir avec une nouveauté. On y ajoute quelque chose qui va plaire aux téléspectateurs, je pense », avance-t-elle, sans toutefois accepter d’en dévoiler les détails.