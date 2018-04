Retrouvailles avec Mary Poppins?

Après avoir prêté ses traits à Mary Poppins dans la comédie musicale du même nom à Montréal et à Québec, Joëlle Lanctôt a un nouveau rêve : prêter sa voix à la célèbre nounou dans la version québécoise du film Le retour de Mary Poppins, attendu sur nos écrans à Noël.

« Je m’entraîne au doublage depuis quelque temps. C’est sûr que c’est un autre milieu, mais je me croise les doigts pour pouvoir auditionner pour ça. Pour moi, ça voudrait dire beaucoup... Je lance ça dans l’univers », a révélé la comédienne au dévoilement de la programmation du Théâtre du Rideau Vert.

En attendant, Joëlle Lanctôt s’apprête à passer l’été sur les planches de Québec, pour les besoins de la comédie musicale Footloose. « Je remplace une comédienne et je suis bien excitée. J’ai un petit personnage, mais j’apprends les chœurs et je trouve ça vraiment le fun de repartir à zéro dans un autre projet. Je me sens comme à la rentrée scolaire », a-t-elle dit.