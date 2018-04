Soyez prêts à infuser au Festival du thé

La deuxième édition du Festival du thé de Québec parfumera le Palais Montcalm samedi, révélant diverses tendances liées à sa consommation, qui inciteront les visiteurs à infuser.

En mixologie, le thé a d’abord été utilisé pour créer des cocktails sans alcool rafraîchissants (rooibos & Coke, chaï glacé et chantilly, thé vert et concombre, etc.), puis la combinaison des thés et des alcools s’est développée.

Les thés noirs se conjuguent aux alcools bruns comme le scotch et le cognac, alors que les thés verts et blancs s’associent divinement avec les alcools clairs, comme la vodka et le gin. Il suffit d’explorer!

Sébastien Champagne, propriétaire de la boutique de thés SEBZ, présentateur du Festival du thé de Québec, suggère entre autres de mélanger du thé cream oolong avec du Baileys, du matcha avec de la vodka, puis du chaï chaud avec du scotch irlandais (photo).

Le cocktail préféré de l’instigatrice de l’événement, Émilie St-Pierre-Plourde, marie le gin St-Laurent, un thé ou une tisane fruité et de la glace.

À vous d’élaborer votre recette!