Tonight z’the night

Sortez tout ce que vous avez d’ondes positives, de pouvoirs magiques, de puissance ésotérique ou d’alliance avec le diable. Aujourd’hui, le Canadien a besoin de vous, c’est la loterie de la LNH. C’est à soir que la Ligue sort ses boules pour déterminer qui choisira au premier rang du repêchage de juin, et les chances de Montréal sont de 9,5 %. Dans un monde sans truquiste, Bergevin aurait dû repêcher au 4e rang parce que son équipe a été la 4e pire formation de la saison, mais comme on ne fait pas confiance aux dirigeants des équipes, on a institué une loterie compliquée et injuste pour les clubs honnêtes et démunis. On craint que des équipes se laissent crouler délibérément pour finir à la queue et choisir en premier au repêchage.

SUSPENSE VITAL

Suivez ça ce soir sur TVA Sports, ça peut être palpitant. Un boulier automatique, donc complètement neutre, n’ayant de dettes envers personne choisira. Une machine déterminera l’ordre de sélection parmi les

15 clubs qui n’ont pas fait les playoffs. À 19 h 30, on dévoilera partiellement le résultat. Partiellement, parce que les trois premiers ne seront pas annoncés tout de suite. Suspense total. Il faudra attendre au deuxième entracte du match Vegas-San Jose, qui commence à 20 h. Cela veut donc dire que si à 19 h 30 le nom de Montréal n’a pas été mentionné, c’est que vos pouvoirs ont fonctionné et que Marc Bergevin sélectionnera parmi les trois premiers. Et ensuite, si votre toute-puissance a encore mieux manipulé les boules, ouvrez le champagne puisque le Canadien repêchera en premier, ce qui ne s’est pas vu depuis 38 ans, et Marc, après avoir été séquestré sans cellulaire dans une salle à Toronto, l’apprendra en même temps que vous et moi. Allez, forcez !

GIBELOTTE

Coderre réagit : « Les contribuables ont peut-être payé 226 000 $ pour mon party, mais au moins, ils ont eu des billets gratuits pour la Formule électrique. »

L’ouverture de la pêche approche appât de géant.

Seulement au Québec. Terrains de golf avec trappes de neige.

Un joueur de soccer laisse sa femme sur un coup de tête.

Peut-on traiter un tatoueur de sans dessin ?

À MARDI

En 1980, on avait choisi Doug Wickenheiser, mais ça, c’est une autre histoire.