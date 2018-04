«Trop dur», le théâtre

Un an après avoir tenu la vedette du film C’est le cœur qui meurt en dernier, Denise Filiatrault n’a pas l’intention de retourner devant les caméras de sitôt. Du moins, pas pour un aussi gros projet.

« Peut-être que si on m’offre un petit rôle, j’y penserais. Mais on va se dire les vraies affaires : on ne fait pas de films mettant en vedette les p’tits vieux ! » s’est-elle exclamée mardi, lorsque rencontrée au dévoilement de la programmation du Théâtre du Rideau Vert.

La dame de 86 ans a beau faire preuve d’une certaine ouverture vis-à-vis du cinéma, elle est catégorique en ce qui a trait au théâtre ; elle a définitivement mis une croix sur un éventuel retour sur les planches.

« C’est trop dur. Au théâtre, ce n’est pas comme au cinéma où l’on peut relaxer entre deux prises. De toute façon, j’en ai tellement fait ! À mon âge, j’aurais trop peur de cette grande responsabilité, je me dis je vais peut-être tomber malade ou je vais avoir des blancs de mémoire », confie-t-elle.