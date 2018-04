Trump optimiste sur la Corée du Nord mais promet qu’il ne se fera « pas avoir »

Washington | Donald Trump a salué vendredi la rencontre « historique » entre les dirigeants sud et nord-coréens, soulignant « l’enthousiasme » de Pyongyang en faveur d’un accord tout en avertissant qu’il ne se ferait « pas avoir » par Kim Jong Un, avant leur rencontre très attendue.

« Nous allons, je pense, parvenir à une solution. Et si non, nous quittons la salle. Avec grand respect », a déclaré le président américain dans le Bureau ovale, en fin d’une matinée ponctuée par ses commentaires, largement optimistes, sur Twitter et devant les caméras à propos de la Corée du Nord.

Interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche avant une rencontre avec la chancelière allemande, Donald Trump a affirmé en parlant de Kim Jong Un: « Je ne pense pas qu’il essaye de nous tromper. Ca ne s’est jamais passé comme ça, ça n’est jamais allé aussi loin. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu cet enthousiasme de leur part pour parvenir à un accord ».

« On ne va pas se faire avoir, d’accord? Nous espérons parvenir à un accord. Si on n’y arrive pas, tant pis », a-t-il ajouté.

Donald Trump a accepté de rencontrer Kim Jong Un d’ici juin pour un sommet inédit. Son nouveau chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a rencontré, lorsqu’il était encore à la tête de la CIA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un durant le week-end de Pâques au cours d’une mission tenue un temps secrète. Les deux hommes se sont bien entendus, selon Donald Trump.

Dès le petit matin, Donald Trump a commenté dans une série de tweets les avancées en faveur de la dénucléarisation obtenues lors de la rencontre vendredi entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong Un.

« Après une année folle de lancements de missiles et de tests nucléaires, une rencontre historique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a lieu. Des choses positives se passent, mais seul le temps permettra de juger! », a d’abord tweeté Donald Trump.

« Aide précieuse » de Pékin

Il a par ailleurs estimé que les Américains devraient être « fiers » de l’évolution de la situation sur la péninsule, avec l’engagement pris vendredi entre les deux Corées de chercher cette année à mettre fin de manière permanente à la guerre.

« LA GUERRE EN CORÉE VA SE TERMINER! Les États-Unis et tous leurs citoyens devraient être vraiment fiers de ce qui se passe en ce moment en Corée! », a-t-il écrit.

Un sénateur américain, le républicain Lindsey Graham, a d’ailleurs estimé vendredi que Donald Trump mériterait le prix Nobel de la Paix si ces avancées diplomatiques débouchent sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

« Cela ne serait pas arrivé sans Trump », a-t-il affirmé sur Fox News. « Donald Trump a convaincu la Corée du Nord et la Chine qu’il voulait sérieusement contribuer au changement », a ajouté le sénateur. « Nous n’en sommes pas encore là, mais si cela arrive, le président Trump mérite le prix Nobel de la Paix ».

Alors que la Chine, seul grand allié de Pyongyang, a pu un temps paraître marginalisée dans le processus de rapprochement entre les Corées et avec l’annonce début mars que Donald Trump acceptait de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le président américain a pris soin vendredi de saluer le rôle de Pékin.

« Veuillez ne pas oublier l’aide précieuse que mon bon ami, le président Xi de Chine, a apporté aux États-Unis, particulièrement à la frontière avec la Corée du Nord. Sans lui, cela aurait été un processus bien plus long et dur! », a-t-il écrit.