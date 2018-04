Un homme retrouvé sans vie dans son sous-sol inondé en Beauce

Un homme de 55 ans a été retrouvé sans vie dans le sous-sol inondé de sa résidence de la rue Baronet, à Sainte-Marie, en Beauce.

Les circonstances du décès sont inconnues, pour le moment, une autopsie sera pratiquée, indique Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Selon la porte-parole, l’homme était descendu au sous-sol de sa résidence afin de s’assurer que tout était correct. Un proche qui vivait avec lui s’est inquiété de ne pas le voir remonter.

«Le proche est allé voir le voisin pour lui manifester ses inquiétudes et il a contacté les services d’urgence. Ils se sont déplacés et ont retrouvé l’homme inanimé. Malheureusement, le constat de décès a été fait à distance, après que les services d’urgence aient tenté des manœuvres», explique Mme Mathieu.

Les services d’urgence ont du évacuer la dépouille à l’aide d’une chargeuse, puisque la rue Baronet et la rue Notre-Dame sud, nécessaire pour transporter le corps jusqu’à la camionnette de l’entreprise funéraire, étaient complètement inondées.

Cette triste nouvelle n’a pas tardé à faire le tour du voisinage, alors que plusieurs s’étaient réunis sur le terrain d’un voisin pour en savoir davantage.

Par ailleurs, Sainte-Marie, tout comme Scott, Vallée-Jonction, Saint-Joseph et Beauceville, était inondée dans plusieurs secteurs, ce qui a lourdement compliqué la tâche des Beaucerons, particulièrement les automobilistes.

Une famille endeuillée a dû célébrer les funérailles d’un défunt à l’église du centre-ville complètement entourée d’eau et de mesures d’exception pour la circulation.

«Le salon funéraire a loué un autobus pour assurer le transport de la famille et éviter qu’il y ait trop de circulation», indique Bernard Boulanger, responsable aux Travaux publics, à Sainte-Marie.

Le curé de la municipalité a également dû être escorté en chargeuse surélevée jusqu’à la municipalité de Saint-Elzéar, pour célébrer une autre messe.

Au moment d’écrire ces lignes, une douzaine de résidences, donc une trentaine de citoyens, ont été évacuées.

M. Boulanger assure que la situation sera suivie de près toute la fin de semaine. «On va rester vigilant», termine-t-il.