Une force créative à l'Espace Galerie B8

Déjantée, éclatée, colorée, ludique, les qualificatifs sont nombreux pour décrire cette attrayante exposition du nouveau collectif féminin SLM qui se déroule jusqu’au 22 mai à l’Espace Galerie B8.

Intitulée Invasion, l’exposition présente des œuvres d’art urbain qui valent le détour, ne serait-ce que pour se laisser envahir par cette explosion de couleurs et de créativité.

Le collectif SLM est formé par trois artistes-peintres bien établies, Annie Labbé, Mélanie Simard et MLysa, qui ont pris le contrôle total de l’espace de la galerie.

Pendant plus d’un an, les trois artistes et amies ont travaillé leurs œuvres en s’appuyant mutuellement dans leur démarche en vue de l’exposition. Il a émané de leur démarche collective une force créatrice sans précédent chez chacune d’elles.

Non seulement les œuvres se rejoignent-elles dans la palette de couleurs éclatantes, mais il y a un réel dialogue entre elles.

«On s’est vraiment surpassées, affirme Annie Labbé. On s’est assistées l’une et l’autre quand on avait des problèmes en atelier. Ça se reflète dans l’exposition, dans les couleurs, le dynamisme. Dans mon cas, c’est le plus beau travail que j’ai fait à ce jour.»

Art urbain

Photo courtoisie, niesim.com

Le collectif s’est donné comme mission d’explorer le street art à sa façon. Mélanie Simard est infographiste de formation, «donc la typographie lui parlait beaucoup», souligne sa complice. Les œuvres d’Annie Labbé sont plus architecturales, tandis que MLysa, qui enseigne les arts, a joué avec les textures et le mouvement.

L’exposition comporte bon nombre d’œuvres autres que des toiles, comme des impressions sur de magnifiques boîtiers lumineux ou des sculptures. Le trio a eu le privilège, de la part du propriétaire, de personnaliser entièrement les lieux, chose plutôt rare que des artistes puissent décider de ce qu’ils font dans une galerie.

Photo courtoisie, niesim.com

Pour l’Espace Galerie B8, de la Galerie Beauchamp, qui célébrera ses 25 ans cet automne, il s’agit de «la première fois où sont réunies des œuvres aussi colorées».

► L’exposition Invasion se déroule jusqu’au 22 mai au 49, rue Saint-Pierre.