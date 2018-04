Une lancée à poursuivre pour le Dynamo masculin dans la Première Ligue de soccer du Québec

Après une campagne inaugurale au-delà des espérances au sein de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ), le Dynamo de Québec tentera de reprendre là où il a laissé malgré le départ d’éléments clés dans l’espoir d’obtenir sa place pour le championnat canadien en 2019.

La formation semi-professionnelle (9 victoires, 4 verdicts nuls, 5 défaites en 2017) amorcera ses activités saisonnières dans ce circuit de huit clubs ce dimanche en rendant visite à l’A.S. Blainville, champion en titre l’an dernier, avant de renouer pour la première fois avec ses partisans le 5 mai au stade Chauveau. Sept des 11 rencontres locales du Dynamo seront disputées sur le terrain de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette en vertu d’un partenariat entre la Ville et le onze québécois.

Fidèle à son habitude, le pilote Edmond Foyé ne s’est pas lancé dans le jeu des prédictions en prévision du coup d’envoi. Mais foi du Français, le spectacle offert par ses joueurs vaudra le cout d’entrée durant l’été.

«On va essayer [d’offrir un spectacle], mais c’est pour cela qu’on se donne deux matchs. Ce qui renforce la confiance, ce sont les réussites, et les réussites dans le sport, ça passe par des victoires. On va d’abord essayer, mais si on est dans une série négative, on va réviser nos ambitions et on fera autre chose», a précisé Foyé, vendredi.

Foyé a dû combler les départs de certains joueurs durant la préparation hivernale de l’équipe. Reconnaissant que son nouveau groupe possède moins d’habiletés individuelles, il dit avoir gagné au change au niveau de l’aspect collectif. Reste à voir si cela sera suffisant pour permettre au Dynamo d’aspirer à la première place.

«On a vraiment perdu de très bons joueurs. Je pense au petit Lukumbi [Tshindaye] qui est en Allemagne, Louis-Thomas Fortier qui va occuper d’autres fonctions au niveau civil, Thomas St-Maurice avec le Rouge et Or. Ces joueurs avaient quelque chose qui pouvaient débloquer lors d’un match. Ceux que j’ai récupérés, je suis content, mais on ne sait pas comment ça va prendre», a expliqué Foyé.

Des séries, pas pour tout de suite

Si le circuit de troisième division organise la Coupe PLSQ en parallèle de la saison régulière, les séries éliminatoires sont inexistantes depuis sa création en 2012. Seule l’équipe championne de la saison profite de sa position pour se qualifier au championnat canadien de l’année suivante.

Actuellement, les activités du réseau universitaire à l’automne nuisent à la tenue d’un tournoi éliminatoire, selon le président de la Fédération québécoise de soccer, Pierre Marchand.

«Le problème pour les séries en fin de saison, c’est le niveau universitaire. On chevaucherait la saison universitaire, mais oui, ça va venir, mais il y a d’autres défis à régler avant. C’est quelque chose d’envisageable», a répondu M. Marchand.

Il y a fort à parier que des séries créaient un engouement important pour la PLSQ, qui cherche toujours sa place dans le paysage médiatique québécois. Edmond Foyé ne dirait pas non.

«Dès que la saison se termine, il n’y a pas quelque chose qui récompense. Car on peut finir deuxième à cause d’un accident, mais tu n’as plus d’occasions de te rattraper. Je trouve que ça manque par rapport au pays dans lequel on est», a observé l’entraîneur-chef du Dynamo.

Formule hybride

Le directeur technique du Dynamo, Helder Duarte, n’est pas contre l’idée, à condition cependant que le club qui termine au sommet du classement continue de représenter la province au championnat canadien.

«J’aime bien ça [la formule actuelle], car ça t’oblige à travailler toute l’année. Tu ne peux pas avoir une équipe qui n’a rien fait de l’année et qui se classe à la dernière minute, mais qu’en bout de ligne, ce n’est pas la meilleure équipe qui est là [au championnat canadien]», a-t-il expliqué.