Une marche de plus pour Butler

Après sa dure bataille contre Jaime Herrera le mois dernier, Steven Butler aura un autre client coriace pour son combat du 23 juin prochain dans un gala qui sera présenté au Casino de Montréal.

Butler (23-1-1, 20 K.-O.) se mesurera à Carson Jones (40-13-3, 30 K.-O.). L’Américain

n’est pas le dernier venu dans le monde de la boxe. Parmi la liste de ses anciens adversaires, il y a notamment les anciens champions du monde, Kell Brook et Antonio Margarito.

Ce qui est intéressant dans le cas de Jones, c’est qu’il a seulement perdu trois fois par knock-out durant sa carrière. Seuls Brook, Alfonso Gomez et Luciano Perez sont parvenus à l’envoyer au tapis pour le compte de dix. De plus, il a déjà mis les gants avec Butler à l’entraînement l’an dernier.

«C’était serré dans nos échanges, mais tu ne peux pas comparer un «sparring» à un vrai combat. Je me souviens que c’était un boxeur cochon. Il accrochait souvent et donnait souvent des coups derrière la tête, a souligné Steven Butler. Je crois que ce sera un très bon adversaire et je vais devoir arriver prêt.

«Je ne le prends pas à la légère et j’ai hâte de voir sa réaction avec des petits gants. Ce sera un petit ring avec une grosse guerre.»

Lors de son dernier combat contre Herrera, Butler a appris quelques leçons qui pourraient lui être profitables lors de son prochain combat.

«Il m’en reste beaucoup à apprendre, a souligné Butler. Je ne suis pas encore champion du monde et la scène où je veux être. Chaque jour, on tente de s’améliorer et on fait les sacrifices nécessaires.»

Jones, un dur

Du côté de Jones, il aura la chance de freiner la progression de Butler. Ce n’est pas la première fois que ce type d’occasion se présente à lui.

«Ce sera un combat difficile, a indiqué Jones qui est originaire de l’Oklahoma. Une victoire contre Butler me permettrait de revenir dans les classements et peut-être, d’obtenir un autre combat de championnat par la suite.»

Jones est bien conscient que ce n’est pas le Butler de l’an dernier qu’il affrontera le 23 juin.

«Je sais qu’il cogne dur, mais j’ai déjà mis les gants avec Gennady Golovkin et Canelo Alvarez à l’entraînement. Donc, je ne crois pas que sa puissance va me déranger, a-t-il précisé. Je crois que ça va être un avantage pour moi.

«Il va se rendre compte que je peux frapper fort moi aussi. Ce sera un bon baromètre pour savoir où j’en suis rendu dans ma carrière.»

Il faut comprendre que Jones s’est battu pendant la majorité de sa carrière chez les 147 et les 154 lb. Ce sera donc une première chez les moyens (160 lb) pour lui.

Une préparation pour Cook ?

Ce combat contre Jones est une excellente préparation pour Butler s’il souhaite croiser le fer à nouveau avec l’Ontarien Brandon Cook en septembre ou en octobre.

Comme on le sait, le promoteur de Cook Tyler Buxton était à Québec lors du dernier gala d’EOTM. Buxton et Camille Estephan ont sûrement ouvert les discussions pour un combat revanche entre les deux boxeurs.

Pendant que Butler en découdra avec Jones, Cook (19-1, 12 K.-O.) remontra sur le ring, le 12 mai prochain à Mississauga, alors qu’il se mesurera à Miguel Angel Suarez (15-1, 9 K.-O.). Butler et Cook devront remporter leur combat respectif afin de mettre la table pour leur deuxième choc.