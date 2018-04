Une première en solo

L’automne prochain, Émilie Bibeau montera sur la scène de La Licorne, pour présenter son premier spectacle solo, Chronique d’un cœur vintage. « C’est un spectacle d’une heure et quart que j’ai construit autour des chroniques que j’ai écrites pour l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit. Sophie Cadieux en fera la mise en scène », a-t-elle annoncé au dévoilement de programmation du Théâtre du Rideau Vert.

La comédienne de 37 ans se sent aujourd’hui fin prête à relever ce nouveau défi.

« C’est stressant et exigeant, mais je suis comédienne depuis 15 ans et c’est quelque chose que j’avais très, très envie de faire. C’est le fun de se mettre en danger et d’aller dans les zones moins confortables », ajoute-t-elle.