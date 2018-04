Une sixième victoire consécutive pour les Rays

Après avoir connu un début de saison difficile, les Rays ont maintenant remporté leurs six dernières sorties. Les Orioles comptent quant à eux cinq défaites consécutives.

C.J. Cron a également expédié la balle dans les gradins, produisant deux points dans la victoire. Adam Jones et Danny Valencia les ont imités, cette fois dans une cause perdante.

Dylan Bundy (1-3) n’a pas connu un bon départ pour les favoris locaux. Il a permis huit points, dont sept mérités, 11 coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers.