Une virée printanière dans le Languedoc-Roussillon

Le monde du vin bouge à un rythme effarant. Pour rester à jour, rien de mieux que de faire son baluchon pour aller à la rencontre des vignerons, visiter leur vignoble et déguster leurs vins. Dur métier vous me direz... il y a effectivement pire !

Je viens de passer une semaine dans la région du Languedoc-Roussillon, dégusté plus de 500 vins et vu des paysages qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. C’est la région par excellence, si vous cherchez des vins au rapport qualité plaisir imbattable. Mère Nature y est généreuse et les variations de millésimes moins marquées, lire ici plus de constance dans le verre d’une année à l’autre. Je remarque aussi un renouveau avec plusieurs jeunes vignerons qui ont envie de faire la différence sur leur domaine. Les vins sont plus frais et digestes que par le passé, une tendance très actuelle dans notre industrie. Il y a aussi l’envie pour plusieurs de reprendre possession de certains cépages qui font partie du patrimoine occitan. J’espère que ces suggestions sauront vous faire voyager à travers le verre et peut-être même vous inspirer un prochain voyage, entre Toulouse, Narbonne, Perpignan ou Collioure, vous serez sous le charme.

Bonne dégustation !

Clos des Demoiselles 2015

Crémant de Limoux, J. Laurens : De retour sur le nouveau millésime 2015 et faisant partie de mes favoris de la dégustation de cette semaine, je reviens sur cette cuvée qui mérite d’être mise de l’avant. Le terme crémant désigne un mousseux à méthode traditionnelle. Le Clos des Demoiselles est en dominance de chardonnay complété par du chenin blanc et du pinot noir. Il est frais, tendu et droit, son effervescence est fine et bien maîtrisée, ce sera l’apéritif de choix.

12 % France | Vin blanc | 22,55 $ | 15 g/l

★★★ | $$ ½

SAQ : 10498973

Vieille Mule 2016

IGP Côtes Catalanes, Jeff Carrel : Ce vin est élaboré par un Jeff Carrel, négociant de la région occitane qui signe des vins très honnêtes et qui savent plaire. Élaboré avec le cépage local macabeu, le vin offre des aromatiques aux notes de poire et de tilleul. La bouche est ronde et tenue par les amers. Le vin est bien fait et passe-partout.

13 % France | Vin blanc | 16,85 $ | 1,5 g/l

★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12909609

Domaine d’Aupilhac, Lou Maset, 2016

Languedoc : Voilà un vin bio sans prétention issu d’un assemblage de cinsault, grenache, mourvèdre et carignan. Il séduit par son nez de fruits rouges, d’épices, de garrigue et par sa touche florale. Sa bouche offre un bel équilibre grâce à des tanins fins et soyeux, et une acidité fraîche. Un vin léger sans être dénué de personnalité qui s’invite à votre table pour ravir vos papilles !

13 % France | Vin rouge | 15,90 $ | 1,8 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 11096116

Les Millères, 2016

Côtes du Roussillon Villages, Domaine Gardiès : Jean Gardiès est issu d’une famille qui travaille la vigne depuis sept générations. Figure très respectée dans la région, il cultive un peu plus de trente hectares en agriculture biologique. La cuvée Les Millères est un assemblage de grenache, syrah, carignan et mourvèdre. Au nez, le vin offre des notes de mûres et de cacao qui font place en bouche à un vin élégant, facile et joliment fruité. C’est un bel exemple des nouveaux styles de vin plus digeste que la région propose aujourd’hui. Avec vos premières grillades de l’année, ce sera parfait.

15 % France | Vin rouge | 24,80 $ | 2,1 g/l

★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 10781402

Domaine de la Rectorie, Parcé Frères 2016

Banyuls : Je ne peux passer à côté d’un des plus beaux vignobles que j’ai vus dans ma carrière. Le terroir de Banyuls est dans le sud de la France aux frontières de l’Espagne. Le vignoble a littéralement les pieds dans la mer. Le Roussillon met de l’avant le grenache qui est omniprésent dans la région et bien adapté au climat méditerranéen. L’appellation Banyuls propose des vins de dessert, à base de ce cépage, qui feront un accord fantastique avec du chocolat et des bleuets. La famille Parcé propose un vin au fruité croquant qui ne manquera pas de plaire. Si vous aimez le porto, je vous recommande ce produit. À servir frais.

17 % France | Vin rouge | 24,95 $ | 95 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 10322661

