Valets propres recherchés pour le G7

OTTAWA | Pas question de sentir la cigarette, de se mettre du parfum ou d’enfiler un uniforme troué pour porter les valises des dirigeants les plus puissants du monde lorsqu’ils arriveront à Québec pour le sommet du G7, ordonne Ottawa.

Telles sont les exigences du gouvernement fédéral, qui a publié vendredi un appel d’offres pour un service haut de gamme capable de trimbaler quelque 2000 bagages entre l’aéroport Jean-Lesage de Québec et un hôtel du centre-ville de la capitale nationale.

Au total, 16 camions à bagages et autant de chauffeurs seront appelés à transporter soigneusement les effets personnels des invités du premier ministre canadien Justin Trudeau et leurs délégations pendant le G7 de Charlevoix, les 6 et 7 juin prochains.