[VIDÉO] GrimSkunk nous parle de son dernier album... et en joue un extrait!

Les membres du légendaire quintette nous ont reçus dans leur studio pour nous parler des thèmes qui sous-tendent Unreason in the Age of Madness, leur dernier opus.

Même si les gars roulent leur bosse depuis bientôt trois décennies, ils n’ont rien perdu de leur fougue revendicatrice et créatrice. Et ça ne paraît pas seulement dans leurs paroles. Ça s’entend aussi dans leurs instrumentations, aussi nerveuses qu’abrasives.

Fidèle à son habitude, GrimSkunk va jouer un peu partout dans le monde pour faire la promotion de l’album.

Après avoir piqué une bonne petite jasette avec Franz et Joe, membres de la première heure, on n’allait quand même pas quitter les lieux sans laisser GrimSkunk nous jouer un extrait d'Unreason in the Age of Madness!