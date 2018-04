[VIDÉO] Un ministre déstabilisé par une question de son collègue libéral

Alors que l’étude des crédits budgétaires est pour les groupes d’opposition une occasion de questionner le gouvernement, les membres du parti au pouvoir, eux, en profitent généralement pour s’envoyer des fleurs...

Or, jeudi, le député libéral de Mégantic, Ghislain Bolduc, a dérogé à la coutume et a posé une question qui a complètement déstabilisé son collègue, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette.

En effet, ce dernier, paralysé, n’a pas été en mesure de répondre sur-le-champ, qualifiant de «pointue» la question de son collègue.

Cherchant désespérément dans ses documents et demandant l’aide des fonctionnaires qui l’entouraient, il lui aura fallu un peu plus d’une minute pour enfin répondre, ce qui a provoqué rires et moqueries des membres de l’opposition autour de la table.

«J’étais pour vous proposer, monsieur le ministre, d’y revenir plus tard», est intervenu le président de la Commission des transports et de l’environnement, Alexandre Iracà.

«Ça va, excusez! J’ai eu un temps d’égarement», s’est justifié le ministre avant de répondre à la question.