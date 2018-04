FAVA, Mario



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec, le 25 avril 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Mario Fava, époux de Madame Dina Vitale. Il était le fils de feu monsieur Dante Fava et de feu madame Maria Ferrato. Il demeurait à Québec.mardi le 1er mai 2018 à 14 heures où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil outre son épouse Dina, ses filles et ses gendres : Sabrina (Mathieu), Isabella (Daniel), ses petits-enfants : Sofia, James, Axel Atlas, Edward, Louis Helios, Sasha, ses frères et ses sœurs : Alba (Corrado), Giovanni (Christina), Franco (Alana), Adriana; ses beaux-parents : Elmiro Vitale et feu Annina Greco; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Maria (feu Mario), Franco(Maria Pia), Raffaelle (Pina), Nella (Giuseppe); ses filleules : Julia Ann et Monica. Il laisse également dans le deuil ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines et ses amis(es) et son ami Marc Laverdière. La famille remercie tout spécialement les Dr. Dave Gleeton et Dr. Alexandre Plante ainsi que le personnel des soins intensifs du 6e étage de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Votre témoignage de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la fondation du Chu Québec pour le centre des maladie du seins 10, Rue de L'Espinay, Québec G1L 3L5 et à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec(Québec) G1V 088Des formulaires seront disponibles sur place.