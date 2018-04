LAPOINTE, Régis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 18 avril 2018, à la veille de ses 75 ans, est décédé monsieur Régis Lapointe, conjoint de Monique Létourneau, fils de feu madame Lucienne Fortin et de feu monsieur Adjutor Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Manon (Richard Bélanger), Robert (Isabelle Lemelin et son fils William Verreault); sa belle-fille Marie-Claude Fournier (sa fille Melyssa Fournier), ses petits-enfants: Keven et Maxim Delamarre, Xavier, Laurianne et Amélie Lapointe; son frère feu Allen (Rita Tremblay), ses sœurs: France (Albert Villeneuve), Diane (Gérard Dallaire) et feu Sonia; ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, son filleul Réal Fortin, sa filleule Catherine Dallaire (sa fille Laurence St-Hilaire), son neveu Daniel Simard, sa nièce Myriam (Steve Young), ainsi que ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Téléphone : 418 656-4999. Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.