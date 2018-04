BESNIER, Fabiola Huet



Au centre d'hébergement Limoilou, Québec, le 21 avril 2018, à l'âge de 97 ans 4 mois, est décédée dame Fabiola Huet, épouse de feu monsieur Joseph Besnier. Née à Cap-aux-Meules, le 12 décembre 1920, elle était la fille de feu dame Thérèse Richard et de feu monsieur Jean Huet. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 29 avril 2018 de 19 h à 22 h.Il n'y aura pas de condoléances le jour des funérailles. Le corps sera porté en terre au cimetière de Giffard. Madame Besnier laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (feu Nicole Soucy), Anne-Marie, Jeanne (Philippe Noël), Lyse (Jean-Pierre Vaudreuil); ses petits-enfants et leurs conjoints: Nancy, Annick, Matthieu, Josée, Éric, Sébastien, Marie-Josée, Dave, Bobby; ses 12 arrière-petits-enfants; ses 4 arrière-arrière-petits-enfants; tous les membres des familles Huet et Besnier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de