BRETON, Carol



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2018, à l'âge de 67 ans et 3 mois, est décédé M. Carol Breton, époux de dame Gaétane Bolduc, fils de feu Ghislaine Bolduc et de feu René Breton. Il demeurait à Saint- Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche le 29 avril de 19h à 21h30 et lundi, jour de la célébration, à compter de 9h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (François-Xavier Gauthier) et Karine (Éric Chabot Morel); ses petits-enfants adorés: Charles-Émile, Léonard, Romane et Laurent; son frère Réjean (Martine Bisson); sa sœur Sandra (Mario Lessard). Il était le beau-frère de feu Hermias (feu Monique Lapointe), feu Marcel (Denise Lachapelle), Renald (feu Ginette Rodrigue, Doreen Morissette), Lévis (Véronique Dumont), feu Rachelle (Camil Thibodeau), Bertrand (Jeanne-d'Arc Daigle), Nicol (Pierrette Lacombe), Alain, Maurice (France Bégin), Lucie (Michel Landry), Paul (Jacques Poulin), Pierre (Lucie Lafond). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et du département de gastro-entérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca