VALLIÈRES, Gaétan



À la Maison Michel-Sarazin, le 21 avril 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gaétan Vallières, époux de dame Céline Labrecque. Il était le fils de feu monsieur Joseph Vallières et de dame Jacqueline Denis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Céline Labrecque et sa mère Jacqueline Denis; son fils Patrick Vallières (Martine Gingras); ses beaux-parents: Feu Lorenzo Labrecque et Jacqueline Moreau; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Mariette Lemelin), feu Robert (Marjolaine Jobin), feu Josette (Michel Papillon et sa conjointe Marie-Ange Roussy), Lorraine (Mario Cloutier), Pierrette (Richard Couture), Réjean (feu Marthe Verret), Linda, Anne, Danielle (Benoit Lirette) et Guylaine (Marc Lacombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque: Claude, Sylvie (Sylvio Faucher) et Marc (Sandra Perreault); ses filleules: Mélissa Boutet et Josianne Labrecque ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la compagnie Corporation Headway pour leur soutien ainsi que tout le personnel de la Maison Michel-Sarazin et du CLSC de la Jacques-Cartier pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél.: 418-688-0878 ainsi qu'à la Fondation du CLSC de la Jacques-Cartier, 11 999, rue de l'Hôpital, Québec (Qc), G2A 2T7, Tél.: 418 843-2572