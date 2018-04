D'AMOURS, Henri



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 14 avril 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Henri D'Amours, époux de dame Ghislaine Bossé, fils de feu M. Félix D'Amours et de feu dame Yvonne Pelletier. Il demeurait à Cacouna. La famille recevra les condoléances au funérariumle lundi 30 avril 2018 de 19 h à 21 h 30 et le mardi, jour de la cérémonie d'adieu, à compter de 12 h.du funérarium et de là, au cimetière de Cacouna. Il laisse dans le deuil, son épouse Ghislaine; ses enfants: Sylvie (Conrad St-Pierre), France (Guy Marceau), Jocelyn (Manon Rioux); ses petits-enfants: Alexis, Thomas et Florence; ses cousins, cousines et autres parents et ami(e)s des familles D'Amours et Bossé. Il était le frère de feu Marguerite, feu Isabelle, feu Émilien, feu Arthur. La famille remercie le personnel du centre intégré de santé et des services sociaux de même que le personnel du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, ainsi que le personnel de la pharmacie Familiprix de Cacouna. Nous remercions aussi Mme Guylaine Gasseau, Mme Dominique Lepage et M. Fernand Couture. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Université Laval (Faculté des sciences de l'éducation, enseignement primaire), Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de L'Université, Local 3402, Québec G1V 0A6 ou à la Fondation de l'Université de Rimouski (Faculté des sciences de l'éducation, enseignement primaire), 300, allée des Ursulines, bureau D-203, Rimouski, G5L 3A1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la